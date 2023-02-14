Коляска с малышом оказалась под колесами электрички

Коляска оказалась на железнодорожных путях перед электричкой в подмосковной Балашихе 13 февраля. Машинист успел затормозить, передает «КП».

Утром 13 февраля женщина стояла на платформе с коляской, в которой лежал 4-месячный малыш.

Мать подошла к кассе за билетом и поставила коляску рядом. Однако та покатилась по платформе вниз и упала на пути.

В это время подъезжала электричка. Машинист заметил коляску и применил экстренное торможение. Мать спрыгнула вниз, схватила ребенка и прижалась к платформе.

Электричка остановилась в паре сантиметров от коляски. Трагедии избежать удалось.

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