Пассажиры не растерялись и приняли роды у женщины в поезде

Женщины не растерялись и приняли роды, сообщается в сообществе «Это Ростов» во «ВКонтакте».
Когда начались преждевременные роды, проводники обратились к пассажирам и спросили, есть ли среди них медики, пишет Газета.ru.
К счастью, в поезде ехала женщина акушер-гинеколог по профессии. Ей вызвалась помочь другая пассажирка. Она впоследствии сказала, что надолго запомнит эту поездку.
Выяснилось, что роженица ехала к маме — на сохранение. Был уже седьмой месяц. Тут и начались схватки.
Родился мальчик. Это уже третий ребенок в семье.
Роженицу и ребенка передали медикам на ближайшей станции. А поезд продолжил путь.
Ранее девочка родилась на борту самолета российской авиакомпании.
Старший бортпроводник обратилась к пассажирам с просьбой откликнуться медикам. На борту оказался почти полноценный роддом — неонатолог, две медсестры-акушерки и даже врач-рентгенолог.
Экстренная посадка не потребовалась.
Также роды с сурдопереводчиком впервые прошли в российском городе.
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