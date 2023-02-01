1 февраля
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Жизнь

Пассажиры не растерялись и приняли роды у женщины в поезде

Две жительницы Ростовской области ехали в поезде дальнего следования Адлер — Томск. Вдруг у соседки по купе внезапно начались схватки.

Ребенок. Роды. Младенец.
Ребенок. Роды. Младенец.
unsplash.com

Женщины не растерялись и приняли роды, сообщается в сообществе «Это Ростов» во «ВКонтакте».

Когда начались преждевременные роды, проводники обратились к пассажирам и спросили, есть ли среди них медики, пишет Газета.ru.

К счастью, в поезде ехала женщина акушер-гинеколог по профессии. Ей вызвалась помочь другая пассажирка. Она впоследствии сказала, что надолго запомнит эту поездку.

Выяснилось, что роженица ехала к маме — на сохранение. Был уже седьмой месяц. Тут и начались схватки.

Родился мальчик. Это уже третий ребенок в семье.

Роженицу и ребенка передали медикам на ближайшей станции. А поезд продолжил путь.

Ранее девочка родилась на борту самолета российской авиакомпании.

Старший бортпроводник обратилась к пассажирам с просьбой откликнуться медикам. На борту оказался почти полноценный роддом — неонатолог, две медсестры-акушерки и даже врач-рентгенолог.

Экстренная посадка не потребовалась.

Также роды с сурдопереводчиком впервые прошли в российском городе.

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