21 корову похитили для перевозки из алтайского села

В дежурную часть МВД Целинного района поступило заявление от 44-летнего жителя села Верх-Яминское. Он сообщил, что ночью двое неизвестных похитили 21 корову из его загона. Ущерб составил почти 1,5 млн рублей.
Полиция установила, что коров везли на грузовике в Кемеровскую область. Обнаруженный водитель признался, что его наняли двое мужчин. Ими оказались двое жителей Кемеровской области 57 и 35 лет. Их задержали по месту жительства.
Подозреваемые рассказали, что собирались продать коров. Однако в дороге трое животных погибли, еще троих они забили на мясо. Оставшихся 15 коров продали фермеру.
Выживший скот возвратили владельцу.
«Возбуждено уголовное дело по пункту „б“ ч. 4 ст. 158 УК РФ. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сообщили в ведомстве.