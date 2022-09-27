28 сентября
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Происшествия

21 корову похитили для перевозки из алтайского села

21 корову похитили из села Верх-Яминское Целинного района. Их хотели отвезти на продажу в Кемеровскую область. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

21 корову похитили для перевозки из алтайского села
21 корову похитили для перевозки из алтайского села
ГУ МВД по Алтайскому краю

В дежурную часть МВД Целинного района поступило заявление от 44-летнего жителя села Верх-Яминское. Он сообщил, что ночью двое неизвестных похитили 21 корову из его загона. Ущерб составил почти 1,5 млн рублей.

Полиция установила, что коров везли на грузовике в Кемеровскую область. Обнаруженный водитель признался, что его наняли двое мужчин. Ими оказались двое жителей Кемеровской области 57 и 35 лет. Их задержали по месту жительства.

Подозреваемые рассказали, что собирались продать коров. Однако в дороге трое животных погибли, еще троих они забили на мясо. Оставшихся 15 коров продали фермеру.

Выживший скот возвратили владельцу.

«Возбуждено уголовное дело по пункту „б“ ч. 4 ст. 158 УК РФ. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сообщили в ведомстве.

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