21 корову похитили для перевозки из алтайского села

21 корову похитили из села Верх-Яминское Целинного района. Их хотели отвезти на продажу в Кемеровскую область. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю .

В дежурную часть МВД Целинного района поступило заявление от 44-летнего жителя села Верх-Яминское. Он сообщил, что ночью двое неизвестных похитили 21 корову из его загона. Ущерб составил почти 1,5 млн рублей.

Полиция установила, что коров везли на грузовике в Кемеровскую область. Обнаруженный водитель признался, что его наняли двое мужчин. Ими оказались двое жителей Кемеровской области 57 и 35 лет. Их задержали по месту жительства.

Подозреваемые рассказали, что собирались продать коров. Однако в дороге трое животных погибли, еще троих они забили на мясо. Оставшихся 15 коров продали фермеру.

Выживший скот возвратили владельцу.