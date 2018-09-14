Корпоративная солидарность: 365 адвокатов требуют расследовать избиение своего коллеги на Кубани

С требованием расследовать нападения на адвоката Михаила Беньяша выступили 365 российских адвокатов. Глава МВД Владимир Колокольцев пообещал разобраться в ситуации, сообщает «Адвокатская газета».

В Барнауле прошел митинг в поддержку задержанных на митингах.

Михаила Беньяша избили после задержания на несанкционированном митинге в Краснодаре против повышения пенсионного возраста.

Обращение к Федеральной палате адвокатов (ФПА) подписали 365 адвокатов из разных регионов России.

«Нападение и похищение нашего коллеги — это не частный случай, а дерзкий выпад в адрес адвокатской корпорации», — говорится в документе.

Избил себя сам

Адвоката Михаила Беньяша задержали в Краснодаре во время проведения несанкционированного митинга против планируемого повышения пенсионного возраста. По свидетельству очевидцев, адвоката скрутили люди в штатском и с применением силы усадили в автомобиль. По словам адвоката, его избили в отделении полиции, пишет maks-portal.ru.

В ходе состоявшегося на следующий день суда, полицейские обвинили адвоката в том, что он избил себя сам. Суд назначил Михаилу Беньяшу 14 суток ареста.

10 сентября руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков опубликовал на своей странице в Facebook обращение в Федеральную палату адвокатов, в котором призвали органы госвласти «эффективно расследовать нападение на адвоката Беньяша».

11 сентября Международная правозащитная организация признала Михаила Беньяша узником совести и потребовала его немедленного освобождения.