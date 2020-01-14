Коррупционное дело бывшего вице-мэра Барнаула передали в суд

По данным следователей, Александр Алексеенко получал взятки за заключение муниципальных контрактов на откачку и вывоз жидких бытовых отходов.
В ходе предварительного следствия экс-чиновник признал вину в полном объеме.
Алексеенко задержали в июне 2019 года. На тот момент глава Барнаула Сергей Дугин спешно уволил своего зама и спустя месяц взял на его место 32-летнего Андрея Федорова.
Сам Дугин заявил об отставке 15 августа.
Уголовное дело Алексеенко вызвало противоречивую реакцию в обществе. Известный общественник Константин Емешин сказал, что готов за него поручиться.