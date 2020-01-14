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Происшествия

Коррупционное дело бывшего вице-мэра Барнаула передали в суд

Материалы уголовного дела в отношении бывшего замглавы администрации Барнаула по городскому хозяйству Александра Алексеенко передали в суд, сообщили в краевом СК. Он обвиняется в получении взятки на сумму 1,3 млн рублей.

Александр Алексеенко.
Александр Алексеенко.
Анна Зайкова.

По данным следователей, Александр Алексеенко получал взятки за заключение муниципальных контрактов на откачку и вывоз жидких бытовых отходов.

В ходе предварительного следствия экс-чиновник признал вину в полном объеме.

Алексеенко задержали в июне 2019 года. На тот момент глава Барнаула Сергей Дугин спешно уволил своего зама и спустя месяц взял на его место 32-летнего Андрея Федорова.

Сам Дугин заявил об отставке 15 августа.

Уголовное дело Алексеенко вызвало противоречивую реакцию в обществе. Известный общественник Константин Емешин сказал, что готов за него поручиться.

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