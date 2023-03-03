За автобусной остановкой в Сибири нашли боевые гранаты

За автобусной остановкой в Новокузнецке прохожие нашли боевые гранаты, сообщает Telegram-канал Shot.

Неизвестные оставили две гранаты РГД-5, две гранаты Ф-1, а также четыре взрывателя УЗРГМ-2 и пять капсюль-детонаторов КД-8Б, указывает Газета.Ru.

Сейчас правоохранители выясняют, кому принадлежат взрывные устройства, и кто оставил их в людном месте.

ЧП случилось в конце февраля, но о «находке» сообщили только сейчас.

Ранее дети нашли боевую гранату и взорвали ее около магазина. Также сейф с тротилом и гранатами нашли в питерской квартире. Прибывшие взрывотехники увезли на спецтранспорте с места происшествия тротил и гранаты на полигон.