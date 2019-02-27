Алтайский суд отменил обвинительный приговор бывшему высокопоставленному чиновнику

Алтайский краевой суд отменил обвинительный приговор, вынесенный Леониду Харитонову, бывшему руководителю теруправления Росприроднадзора, и прекратил его уголовное дело. Об этом сообщает пресс-центр суда.

В личных целях за госсчет

29 октября 2018 Центральный райсуд признал Харитонова виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст. 285 УК РФ) .

Судья приговорила его к штрафу в 70 тыс. рублей с запретом занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на госслужбе и в местном самоуправлении.

Что сделал Харитонов? Он организовал свою поездку в Санкт-Петербург якобы на конференцию. Но съездил в личных целях и за счет средств своего ведомства. Ущерб, нанесенный им, оценили в 59 170 рублей.

Леонид Харитонов. 82.rpn.gov.ru

Ведомство сняло претензии

А затем адвокат осужденного Максим Гордеев подал жалобу в краевой суд. Кроме того, в суд поступило заявление от потерпевшего (управления Росприроднадзора) о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон.

В заявлении говорилось: Харитонов возместил причиненный им вред, внеся на счет управления сумму ущерба (то есть 59 тыс. рублей), и, кроме того, совершенное им преступление отнесено к категории средней тяжести.

И хотя гособвинитель на суде возражала, судебная коллегия по уголовным делам Алтайского краевого суда отменила приговор суда и прекратило уголовное дело в связи с примирением сторон. Харитонову отменили подписку о невыезде, арест с его автомобиля снят.

Алтайский краевой суд. altapress.ru

Почему суд отменил приговор

Краевой суд исходил из того, что экс-чиновник привлекается к уголовной ответственности впервые, а совершенное им преступление относится к категории средней тяжести.

Кроме того, Харитонов исключительно положительно характеризуется как по месту работы, так и жительства, имеет многочисленные награды, его трудовой стаж — более 40 лет.

Краевой суд учел и то, что причиненный экс-чиновником вред полностью возмещен, что представитель потерпевшего претензий к нему не имеет, а экс-чиновник помогает престарелой матери.

Без права на реабилитацию

Прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон не является реабилитирующим основанием. Иначе говоря, у гражданина нет права на реабилитацию за необоснованное уголовное преследование.

По сути, виновность гражданина доказана, но от уголовной ответственности он освобожден.

Но в госстатистике лицо, уголовное дело которого прекращено по нереабилитирующему основанию, учитывается как совершившее преступление, указывает правовая база «Консультант плюс».

В юридическом сообществе по этому поводу идут споры: часть юристов полагают, что это противоречит принципу презумпции невиновности — ведь виновность лица устанавливается только вступившим в силу приговором суда. А в подобных случаях приговор отменяется.

Справка

Уголовное дело на Леонида Харитонова, руководившего управлением Росприроднадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай, возбудили еще 25 сентября 2017 года.

Изначально ему предъявили обвинение в преступлении по ч. 3 ст. 160 УК РФ — присвоение или растрата с использованием служебного положения. Согласно карточке дела в Центральном райсуде Барнаула, с этой статьей его уголовное дело и поступило в суд. Но обвинительный приговор ему вынесли по другой статье — 285 УК РФ, ч. 1.