«Криминальная элита» России шиковала в гольф-клубе на юбилее «законника»

«Воровской» мир с шиком отметил 60-летний юбилей авторитета Тюрика (Владимир Тюрин). Оперативники не стали вмешиваться в ход празднования и задерживать гостей, которых было более 100 человек.

Абсолютна вся элита криминального мира собралась на территории гольф-клуба, расположенного в Западном округе Москвы. Юбиляр был в отличном расположении духа.

Участники празднества заранее получили приглашения, пишет «Росбалт». Поздравить Тюрина с юбилеем прибыло более 100 человек, включая «элиту мафии», находящуюся сейчас в России. Так, среди гостей были замечены «воры в законе»: Олег Шишканов (Шишкан), Эдуард Асатрян (Эдик Осетрина), Каха Парпалия (Каха), Дмитрий Чантурия (Мирон), Василий Христофоров (Вася Воскрес) и другие «авторитетные лица».

Убийство в мужа оперной дивы

Юбиляр высказался по поводу громкой истории, связанной с ним — убийстве в Киеве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

«Все эта чепуха. Я сам дал Маше (Мария Максакова, которая была замужем за Тюриным, а потом вышла замуж за Вороненкова) разрешение на отношения с ним, с детьми мы тоже все прояснили. Мне его убивать было незачем. Если бы хотел, то его прикопали бы где-нибудь, когда он был еще в России», спокойно прокомментировал «законник».

Именно Владимир Тюрин одно время считался главным претендентом на место «вора в законе № 1». Но фамилия Тюрина стала постоянно упоминаться в связи с убийством в Киеве экс-депутата Дениса Вороненкова. После этого шансы Тюрика на трон опустились до нуля.

Ране сообщалось, что 11 декабря в Барнауле состоится очередное судебное заседание в отношении участников криминального сообщества, которое возглавлял «вор в законе» из Москвы Андрей Ткаченко (Ткач Няганьский). Группировка занималась в том числе нападениями на товарные поезда, следовавшие в Казахстан. Также члены банды вымогали деньги у алтайских предпринимателей.