Что известно о «воре в законе» Ткаче Няганьском, которого этапировали в Барнаул

В Барнауле проходит суд над «вором в законе» Андреем Ткаченко (Ткач Няганьский). Его задержали в июне 2017 года в Москве и передали инициаторам розыска — алтайским полицейским. Ткач может стать вторым человеком, которого осудят в крае по статье за организацию преступного сообщества. Первым стал Мамука Гальский .

По данным портала «Прайм Крайм», Андрей Ткаченко родился в поселке Павловский Пермского края 20 ноября 1979 года, сейчас ему 38 лет. Личность мужчины уникальна для криминального мира: он ни разу не судим.

Единоросс и руководитель ОПГ

С 2002 года был положенцем в Нягани (ХМАО). Вел активную общественно-политическую жизнь: участвовал в организации няганьского отделения блока «Единство и отечество», был тренером «Няганьской городской федерации каратэ-до». Затем вошел в состав политической партии «Единая Россия» и занимался делами молодежной политики. В 2008 году Ткаченко перестал быть единороссом по собственному желанию, сообщает Znak.com.

В то же время Андрей Ткаченко руководил ОПГ «Файтер», занимавшейся практически всеми видами преступлений, свойственным воровским группировкам. Ближайшими связями в криминальном мире у него были «воры в законе» Ганс (Юрий Тишенков) и Зятек (Владимир Зятьков), пишет «Криминальный мир».

Коронация и разоблачение

В мае 2013 года Ткаченко получил воровской статус, сблизившись с кланом Деда Хасана. На его «коронации» присутствовал вор в законе Тимур Свердловский (Темури Мерзоев), которого называли одним из покровителей Ткача. По оперативным данным, воровскую сходку, на которой Ткач получил титул, провел влиятельнейший преступный авторитет Тюрик, которого в прессе называли гражданским супругом экс-депутата Госдумы РФ от «Единой России» и певицы Марии Максаковой.

После смерти Мерзоева в январе 2014 года Ткаченко предпринимал попытки занять его положение. Летом 2014 года воровское сообщество Урала рассматривало его кандидатуру на место нового «смотрящего» за Свердловской областью. Но в ходе «предвыборной кампании» вскрылись факты его политического прошлого. Ткачу вменяли в вину нарушение одной из главных заповедей воровского кодекса — сотрудничество с госвластью. Однако, как писал «Росоткат», требования к соблюдению воровского кодекса уже не так строги, как ранее. Формально Ткаченко покончил с партийной жизнью до коронации, поэтому его не «разжаловали».

Алтайский след

С 2015 года, по данным правоохранителей, Ткач руководил ОПС, действовавшим на территории Алтайского края. Сам он находился в Москве и опирался на своих помощников на месте. Группировка занималась в том числе нападениями на товарные поезда, следовавшие в Казахстан. Также члены банды вымогали деньги у алтайских предпринимателей. В ОПС было 8 постоянных участников. Еще четверо привлекались на разовые работы.

В начале 2017 года полицейские арестовали первых участников преступного сообщества. Ее предполагаемого создателя — Ткаченко — объявили в федеральный розыск, формально по подозрению в крупном мошенничестве, совершенном организованной группой, пишет со ссылкой на свои источники «Прайм Крайм».

До этого Ткач дважды попадал в руки оперативников. 7 октября 2014 года, по данным агентства «Прайм Крайм», он участвовал в сходке в кафе на улице 1905 года, куда нагрянули полицейские. Летом 2015 года его задерживали вместе с «коллегами» Нодари Асояном (Нодар Руставский) и Шалвой Озмановым (Кусо Тбилисский или Куся) на воровской сходке в Москве, которая проходила в одном из развлекательных комплексов. Всех тогда в итоге отпустили.

Еще два года Ткач оставался на свободе. И лишь в июне 2017-го его задержали окончательно. Арест проводили сотрудники МУРа на Варшавском шоссе в Москве. За создание ОПС лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии (ч. 4. ст. 210 УК РФ) ему грозит лишение свободы на срок от 15 до 20 лет или пожизненное.