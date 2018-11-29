В Барнауле будут судить «вора в законе» Ткача Няганьского

В Алтайском краевом суде закончили предварительные слушания по делу участников криминального сообщества, которое возглавлял «вор в законе» из Москвы Андрей Ткаченко (Ткач Няганьский). В криминальную иерархию вошли представители региона, пишет «Алтайская правда».

Под их руководством члены группировки совершили 6 вымогательств, 5 краж, мошенничество и угон. Следователи предполагают, что формирование группировки началось после того, как «вор в законе» узнал о ликвидации преступного сообщества под руководством Мамуки Ч.

После этого решили найти наиболее подходящих людей из числа лидеров и активных участников уголовно-криминальной среды Алтайского края. В конце августа 2015 года во время воровской сходки в Москве объявил об их новом статусе, преступное сообщество «заработало» под их руководством. Оно состояло из двух структурных подразделений в виде организованных групп. Сферы влияния были разделены по территориальному принципу. А цель оставалась одна — совершение тяжких и особо тяжких преступлений против собственности в корыстных целях, уверены правоохранители.

Сам Ткач находился в Москве и опирался на своих помощников на месте. Группировка занималась в том числе нападениями на товарные поезда, следовавшие в Казахстан. Также члены банды вымогали деньги у алтайских предпринимателей. В ОПС было 8 постоянных участников. Еще четверо привлекались на разовые работы.

Уже огласили обвинительное заключение. Всего на скамье подсудимых 13 человек. В отношении одного из них суд приостановил производство в связи с тяжелым заболеванием. Известно, что в деле 107 томов, 149 свидетелей обвинения, 37 свидетелей защиты, 18 потерпевших и их представителей.

Очередное судебное заседание пройдет 11 декабря.