Крысы ползают по стенам барнаульского дома на ул. Попова

Жительница Барнаула поделилась кадрами, на которых крыса ползет вверх по стене многоквартирного дома, сообщает группа ВКонтакте «Barnaul 22».

Инцидент произошел по адресу ул. Попова, 96. По словам автора записи, жильцы дома неоднократно обращались в различные инстанции, но это не помогло.

По словам жительницы дома, после нескольких обращений в роспотребнадзор, дом обработали два раза, но спустя время грызуны завелись снова.

Девушка также добавила, что крыс можно увидеть не только на стенах. Они живут и в подвале, и в подъездах дома.

Ранее жильцы дома в Барнауле пожаловались на управляющую компанию, которая не выполняет свои обязательства.