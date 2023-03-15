16 марта
﻿
Происшествия

Крысы ползают по стенам барнаульского дома на ул. Попова

Жительница Барнаула поделилась кадрами, на которых крыса ползет вверх по стене многоквартирного дома, сообщает группа ВКонтакте «Barnaul 22».

Крыса на стене дома.
Крыса на стене дома.
Telegram-канал "Barnaul 22"

Инцидент произошел по адресу ул. Попова, 96. По словам автора записи, жильцы дома неоднократно обращались в различные инстанции, но это не помогло.

По словам жительницы дома, после нескольких обращений в роспотребнадзор, дом обработали два раза, но спустя время грызуны завелись снова.

Девушка также добавила, что крыс можно увидеть не только на стенах. Они живут и в подвале, и в подъездах дома.

Ранее жильцы дома в Барнауле пожаловались на управляющую компанию, которая не выполняет свои обязательства.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость