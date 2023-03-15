Крысы ползают по стенам барнаульского дома на ул. Попова

Инцидент произошел по адресу ул. Попова, 96. По словам автора записи, жильцы дома неоднократно обращались в различные инстанции, но это не помогло.
По словам жительницы дома, после нескольких обращений в роспотребнадзор, дом обработали два раза, но спустя время грызуны завелись снова.
Девушка также добавила, что крыс можно увидеть не только на стенах. Они живут и в подвале, и в подъездах дома.
Ранее жильцы дома в Барнауле пожаловались на управляющую компанию, которая не выполняет свои обязательства.