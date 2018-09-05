Кровавая драма: на Урале неизвестный расстрелял сотрудницу Сбербанка и ее подругу

Кровавый инцидент произошел вечером 25 августа возле учебной трассы «Уктус» на склоне горы в Екатеринбурге. Двумя отдыхающими девушками заинтересовался некий мужчина, пробегавший мимо них — об этом свидетельствуют данные с камеры видеонаблюдения. После он вернулся и о чем-то беседовал с ними около 40 минут. А потом расстрелял их из пистолета и оттащил тела вглубь леса.

Девушек нашли только утром 26 августа проходившие мимо грибники.

29-летняя девушка умерла до прибытия скорой помощи. Ее похороны состоялись 30 августа. Вторую 28-летнюю пострадавшую госпитализировали в реанимацию. Она скончалась, не приходя в сознание. Прощание с ней прошло 4 сентября.

Известно, что одна из девушек работала в Сбербанке РФ. В связи с преступлением из центрального аппарата финансовой организации в Екатеринбург направлялись сотрудники управления собственной безопасности. Одна из версий — убийство связано с профессиональной деятельностью погибшей. Однако свердловские следователи отказались от их помощи.

Судебно-медицинская экспертиза не показала наличия алкоголя в крови у девушек, погибших при стрельбе.

Мотивы преступления до сих пор неизвестны, личность подозреваемого — тоже, пишет znak.com. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство». Оно находится в производстве свердловского управления СКР. Оперативную помощь осуществляют сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД РФ по региону.