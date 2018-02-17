На Алтае мужчина расстрелял дом родственников за отказ жены возвращаться домой

Мужчина выпил, а его жена, испугавшись, ушла к своей матери. Сельчанину это не понравилось, он пришел к теще уговаривать женщину вернуться. Супруги поссорились, а затем подозреваемый взял ружье и несколько раз выстрелил в дом родственников. После этого он убежал.

Полицейские задержали мужчину. Он рассказал, что уже выбросил оружие, но позже добровольно отдал ружье. Сельчанин пояснил, что оно досталось ему от деда. Долгое время мужчина прятал оружие в гараже.

Подозреваемый признал вину и раскаялся. Полицейские продолжают расследование.