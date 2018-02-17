Жительница Барнаула хотела застрелить водителя, который подрезал Mercedes ее мужа

На одной из улиц Бийска водитель автомобиля Toyota Avensis подрезал Mercedes. Пассажирке автомобиля, жительнице Барнаула, не понравился этот маневр.

Mercedes заблокировал проезд Toyota, женщина решила заступиться за своего мужа. Она достала пневматический пистолет и грозилась расправой виновнику маневра.

Сотрудники отдела вневедомственной охраны задержали злоумышленницу. С места происшествия также изъяли пневматический пистолет. Оружие направили на экспертизу.