Крупный взрыв газа произошел в Монголии. Есть пострадавшие

Взрыв произошел в столице государства Улан-Баторе.
Загорелся рынок, здания и автомобили.
Вероятно, есть и пострадавшие, и погибшие.
Ранее мощный взрыв на российской ТЭЦ выбил окна.
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Взорвался газовоз весом 60 тонн, сообщает Baza.
Взрыв произошел в столице государства Улан-Баторе.
Загорелся рынок, здания и автомобили.
Вероятно, есть и пострадавшие, и погибшие.
Ранее мощный взрыв на российской ТЭЦ выбил окна.
Самое важное - в нашем Telegram-канале
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