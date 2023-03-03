3 марта
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Происшествия

Крупную нарколабораторию с подземным входом ликвидировали в Сибири

Полицейские ликвидировали крупнейшую за последнее время в Сибири нарколабораторию.

Лаборатория.
Лаборатория.
СС0

Она находилась в поселке Новолетники Иркутской области, сообщает Lenta.ru.

Наркодельцы оборудовали производство с размахом — попасть в цех можно только через подземный ход в подвале частного дома.

Запрещенные вещества сообщники сбывали через сеть в регионе.

Задержаны троих подозреваемых. Они помещены в СИЗО. Возбуждено уголовное дело.

Цифры

Изъято из оборота более 140 килограммов синтетического наркотика — 425 тыс. разовых доз.

Ранее собственную домашнюю нарколабораторию организовал мужчина из сибирского города. Между тем более 7 кг запрещенных веществ изъяли у наркокурьеров сразу в трех регионах.

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