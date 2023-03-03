Крупную нарколабораторию с подземным входом ликвидировали в Сибири

Она находилась в поселке Новолетники Иркутской области, сообщает Lenta.ru.
Наркодельцы оборудовали производство с размахом — попасть в цех можно только через подземный ход в подвале частного дома.
Запрещенные вещества сообщники сбывали через сеть в регионе.
Задержаны троих подозреваемых. Они помещены в СИЗО. Возбуждено уголовное дело.
Цифры
Изъято из оборота более 140 килограммов синтетического наркотика — 425 тыс. разовых доз.
Ранее собственную домашнюю нарколабораторию организовал мужчина из сибирского города. Между тем более 7 кг запрещенных веществ изъяли у наркокурьеров сразу в трех регионах.