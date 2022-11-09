По информации ТАСС, вертолет упал в 4 км от аэропорта Сокеркино — в районе деревни Щетниково. Он совершал заход на посадку.
Вертолет совершал санитарный рейс и перевозил на борту 67-летнего пациента.
Место крушения удалось обнаружить не сразу.
Сначала в воздух подняли дополнительный вертолет для поиска места крушения, однако его пришлось вернуть из-за низкой облачности.
Вместо него в воздух подняли два квадрокоптера с тепловизором.
Также штабу по определению места аварийной посадки удалось установить связь с одним из пассажиров.
«Он единственный, с кем удалось установить связь по сотовому телефону, потому что связь с бортом была полностью потеряна. Благодаря его неимоверным усилиям, когда человек получил травму и испытывал тяжелейшую боль, по телефону сообщал, что он слышит сигналы сирен, крики поисковых групп», — рассказал губернатор региона Сергей Ситников.
Пациент, к сожалению, не выжил.
Известно, что мужчину эвакуировали из Шарьи с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
По сообщению губернатора региона Сергея Ситникова, на борту находились два фельдшера и два пилота.
Они получили травмы. Один из пилотов находится в тяжелом состоянии.
Им оказали медицинскую помощь на базе городской больницы Костромы.
О причинах аварии пока неизвестно.
Следователи выехали на место происшествия с вертолетом Ми-2 в Костромской области, сообщают РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет России.