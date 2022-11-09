9 ноября
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Происшествия

Крушение вертолета Ми-2 в российском регионе — что об этом известно

Вертолет Ми-2, выполняющий санитарный рейс, потерпел крушение в Костромской области вечером 8 ноября. На его борту было пять человек. Что известно об аварии — в материале altapress.ru.

Ми-2.
Ми-2.
wikipedia.org
1
Как произошла авария?

По информации ТАСС, вертолет упал в 4 км от аэропорта Сокеркино — в районе деревни Щетниково. Он совершал заход на посадку.

Вертолет совершал санитарный рейс и перевозил на борту 67-летнего пациента.

Место крушения удалось обнаружить не сразу.

Крушение вертолета Ми-2
Крушение вертолета Ми-2
Telegram-канал губернатора Костромской области Сергея Ситникова
2
Как велись поиски?

Сначала в воздух подняли дополнительный вертолет для поиска места крушения, однако его пришлось вернуть из-за низкой облачности.

Вместо него в воздух подняли два квадрокоптера с тепловизором.

Также штабу по определению места аварийной посадки удалось установить связь с одним из пассажиров.

«Он единственный, с кем удалось установить связь по сотовому телефону, потому что связь с бортом была полностью потеряна. Благодаря его неимоверным усилиям, когда человек получил травму и испытывал тяжелейшую боль, по телефону сообщал, что он слышит сигналы сирен, крики поисковых групп», — рассказал губернатор региона Сергей Ситников.

Крушение вертолета Ми-2
Крушение вертолета Ми-2
Telegram-канал губернатора Костромской области Сергея Ситникова
3
Что стало с пациентом?

Пациент, к сожалению, не выжил.

Известно, что мужчину эвакуировали из Шарьи с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

4
Как пережили крушение остальные пассажиры?

По сообщению губернатора региона Сергея Ситникова, на борту находились два фельдшера и два пилота.

Они получили травмы. Один из пилотов находится в тяжелом состоянии.

Им оказали медицинскую помощь на базе городской больницы Костромы.

Крушение вертолета Ми-2
Крушение вертолета Ми-2
Telegram-канал губернатора Костромской области Сергея Ситникова
5
Что стало причиной аварии?

О причинах аварии пока неизвестно.

Следователи выехали на место происшествия с вертолетом Ми-2 в Костромской области, сообщают РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет России.

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