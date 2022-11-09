2

Как велись поиски?

Сначала в воздух подняли дополнительный вертолет для поиска места крушения, однако его пришлось вернуть из-за низкой облачности.

Вместо него в воздух подняли два квадрокоптера с тепловизором.

Также штабу по определению места аварийной посадки удалось установить связь с одним из пассажиров.