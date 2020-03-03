Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
3 марта
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

«Кто-то избил». В Сибири нашли пропавшего без вести таксиста

3 марта в Новосибирске нашли пропавшего без вести 31-летнего водителя такси Владислава Середина. Об этом сообщает НГС со ссылкой на родственников мужчины.

Такси.
Такси.
unsplash.com

Его избили, по лицу ударили, кто-то из клиентов, видимо, я подробностей пока не знаю. Он у девушки своей отлёживался, она даже не додумалась телефон включить. Нашёлся вот только что, — рассказала сестра таксиста, Янина Середина.

Как ранее сообщало издание, пропавший мужчина родом из Читы. В Новосибирске он работал в такси «СитиМобил», по городу передвигался на белом автомобиле Hyundai. 2 марта Владислав Середин должен был встретиться с семьей друга из Читы, он долго ждал и готовился к этой встрече. Однако на связь с ним мужчина тогда так и не вышел.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость