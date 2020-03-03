«Кто-то избил». В Сибири нашли пропавшего без вести таксиста

3 марта в Новосибирске нашли пропавшего без вести 31-летнего водителя такси Владислава Середина. Об этом сообщает НГС со ссылкой на родственников мужчины.

Его избили, по лицу ударили, кто-то из клиентов, видимо, я подробностей пока не знаю. Он у девушки своей отлёживался, она даже не додумалась телефон включить. Нашёлся вот только что, — рассказала сестра таксиста, Янина Середина.

Как ранее сообщало издание, пропавший мужчина родом из Читы. В Новосибирске он работал в такси «СитиМобил», по городу передвигался на белом автомобиле Hyundai. 2 марта Владислав Середин должен был встретиться с семьей друга из Читы, он долго ждал и готовился к этой встрече. Однако на связь с ним мужчина тогда так и не вышел.