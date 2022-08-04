4 августа
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Происшествия

Купаться не собирались. В МЧС раскрыли новые детали утопления девочек в Бийске

Две девочки, утонувшие в Бийске, не собирались купаться. Об этом рассказал начальник отдела безопасности людей на водных объектах регионального управления МЧС России Андрей Субочев. Его слова приводятся на сайте ведомства.

Андрей Субочев
Андрей Субочев
ГУ МЧС России по Алтайскому краю

«Они катались на велосипедах вдоль реки. Родители им запретили купаться и те послушались. Но увидев на реке рядом с берегом поплавок от удочки, им захотелось до него дотянуться. Сделав роковой шаг в воду, они сразу оказались на глубине, их понесло течением, и они ушли в омут», — уточнил Андрей Субочев.

По его словам, уберечь их от гибели в такой ситуации могли только профессиональные спасатели.

Напомним, следственные органы возбудили уголовное дело о халатности по факту утопления двух девочек в Бийске. По данным правоохранителей, детей в тот момент было трое, но только двое из них осмелились зайти в воду.

В действиях должностных лиц, ответственных за профилактику подобных происшествий, следователи выявили признаки халатности (ст. 293 УК РФ).

Ранее сообщалось, что на месте трагедии находился пункт сплавного леса для лесоперерабатывающего завода. До сих пор из воды торчат толстые металлические тросы, которыми вытягивали бревна.

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