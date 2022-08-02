Возбуждено уголовное дело по факту утопления двух девочек в Бийске

Следственные органы возбудили уголовное дело о халатности по факту утопления двух девочек в Бийске. Об этом сообщается на официальном сайте СУ СКР по Алтайскому краю.

Правоохранители выяснили, что днем 1 августа трое школьниц без присмотра взрослых отправились купаться. Одна из них осталась на берегу, а две — зашли в реку Бию. В результате два ребенка в возрасте 9 и 13 лет утонули.

«Данное преступление стало результатом ненадлежащей работы со стороны ответственных лиц органов местного самоуправления города Бийска, в том числе в непринятии мер по ограничению свободного доступа к водоему и ненадлежащей профилактической работе с несовершеннолетними, что привело к утоплению детей в опасной для купания зоне водоема», — говорится в сообщении ведомства.

В действиях должностных лиц, ответственных за профилактику подобных происшествий, следователи выявили признаки халатности (ст. 293 УК РФ). Санкции статьи в случае смерти двух и более лиц предусматривают до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что по данным на конец июля, с начала 2022 года в Алтайском крае утонул 41 человек. Одна из последних трагедий произошла 29 июля в Бурлинском районе — в местном котловане утонул молодой человек 2001 года рождения.

Напомним, еще в начале июля глава Алтайского края Виктор Томенко поручил профильным ведомствам усилить информирование людей по правилам безопасности в связи с несколькими трагическими случаями на территории региона. Соответствующее заявление губернатор сделал на оперативном совещании регионального правительства.

Для снижения числа подобных происшествий следует усилить работу с людьми, предупреждая их о последствиях неосмотрительных поступков, констатировал Томенко.