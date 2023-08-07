Лада Дэнс впервые вышла на связь после страшного ДТП. Подробности о состоянии здоровья

Певица Лада Дэнс попала в серьезную аварию под Подольском на федеральной трассе. Такси, в котором она ехала, столкнулось с другой машиной. В это время на них наехал другой легковой автомобиль. В результате ДТП пострадало четыре человека, среди которых оказалась популярная артистка.