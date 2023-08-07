7 августа
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Происшествия

Лада Дэнс впервые вышла на связь после страшного ДТП. Подробности о состоянии здоровья

Певица Лада Дэнс попала в серьезную аварию под Подольском на федеральной трассе. Такси, в котором она ехала, столкнулось с другой машиной. В это время на них наехал другой легковой автомобиль. В результате ДТП пострадало четыре человека, среди которых оказалась популярная артистка.

Медицина. Больница. Операция.
Медицина. Больница. Операция.
СС0

Певицу доставили в клинику вертолетом в тяжелом состоянии. У нее диагностировали черепно-мозговую травму, другие серьезные повреждения, пишет vokrug.tv.

Накануне певица вышла на связь и через своего продюсера Сергея Пудовкина сообщила поклонникам о своем состоянии.

Лада находится в сознании, но по-прежнему в тяжелом состоянии. Ее перевели в частную клинику, в которой она будет находиться в ближайшие дни.

Медики не делают точных прогнозов о сроках восстановления, поэтому все ближайшие концерты артистки отменены.

Врачи после полного осмотра дают хорошие прогнозы.

Пудовкин сообщил, что в ближайшее время будет подавать в суд на транспортную компанию, которая занималась перевозкой звезды. Продюсер настаивает на полной проверке водителя автомобиля, а также технического состояния машины, пишет "МК".

Хиты

Певица получила популярность в 90-х годах. Хиты — «Девочка-ночь» и «Аромат любви».

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