Лада Дэнс впервые вышла на связь после страшного ДТП. Подробности о состоянии здоровья

Певицу доставили в клинику вертолетом в тяжелом состоянии. У нее диагностировали черепно-мозговую травму, другие серьезные повреждения, пишет vokrug.tv.
Накануне певица вышла на связь и через своего продюсера Сергея Пудовкина сообщила поклонникам о своем состоянии.
Лада находится в сознании, но по-прежнему в тяжелом состоянии. Ее перевели в частную клинику, в которой она будет находиться в ближайшие дни.
Медики не делают точных прогнозов о сроках восстановления, поэтому все ближайшие концерты артистки отменены.
Врачи после полного осмотра дают хорошие прогнозы.
Пудовкин сообщил, что в ближайшее время будет подавать в суд на транспортную компанию, которая занималась перевозкой звезды. Продюсер настаивает на полной проверке водителя автомобиля, а также технического состояния машины, пишет "МК".
Хиты
Певица получила популярность в 90-х годах. Хиты — «Девочка-ночь» и «Аромат любви».