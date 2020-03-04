Легенды и мифы о «ворах в законе»: представитель преступной элиты разговорился в суде

В Национальном суде Испании начался суд над одним из самых влиятельных «воров в законе» Тариелом Ониани (Таро). Он отрицает свой высокой статус в криминальном мире, а «воров в законе» назвал легендой.

Антикоррупционный прокурор Национального суда Хосе Гринда в ходе слушания объявил, что Ониани — «вор в законе», принадлежащий к преступной организации «кутаисская».

В ответ на это обвиняемый выступил с небольшой речью. Он заявил, что «воры в законе» — это легенда".

История вопроса

По версии Таро, термин появился во времена большевиков, он относился к уголовникам, помогавшим свергать царскую империю, пишет «Росбалт».

«Поскольку Сталин достиг своей цели и сумел прекратить существование царского режима, эта организация („воры в законе“) утратила смысл», — заявил Ониани.

По его словам, с тех пор никаких «воров в законе» не существует. И сам он к ним не относится.

Тюрьма , колючая проволока. CC0

Миф о группировке

Также Таро назвал мифом «кутаисскую» преступную группировку, лидерство в которой ему приписывают.

Так, в документах прокуратуры было сказано, что он — «криминальный генерал» этой ОПГ. По версии Таро, он пользуется уважением в Грузии, поскольку поддерживал своих земляков во время войны в этой стране, а в военизированном подразделении из Кутаиси считался генералом.

Как заявил «законник» в суде, он не знает большинство людей, чьи данные названы в материалах дела, и не участвовал в мафиозных сходках.

Саммит гангстеров

По версии прокуратуры, Таро был на крупном саммите гангстеров, проведенном в 2003 году в отеле Montívoli в Аликанте по случаю дня рождения «вора в законе» Захария Калашова (Шакро молодой). По словам Таро, в 2003 году в Барселоне он встретил Шакро, который позвал его на торжество. Ониани пообещал приехать, поэтому на его имя в Montívoli был забронирован номер. Однако встречу он не посетил, так как были другие дела.

Тюрьма. Анна Зайкова.

«Я чувствую себя беспомощным. Я не знаю, как доказать, что такой организации —"кутаисская» — не существует. Я не совершил никакого преступления, я ни в чем не виноват, и я прошу снять все обвинения, в которых меня обвиняют", — заявил на суде «вор в законе».

Процесс

На слушаниях в Национальном суде прокуратура отозвала обвинение Тариелу Ониани в отмывании денег. Связано это с позицией российской стороны.

Генпрокуратура РФ, получив из Испании материалы на экстрадицию «вора в законе», объявила, что не усмотрела в них доказательств, подтверждающих участие Ониани в отмывании денежных средств. Поэтому ведомство может дать согласие на его выдачу исключительно при условии, что Испания обязуется осудить мафиози лишь за участие в преступном сообществе. Мадрид вынужден был согласиться.

В суде это обещание было закреплено официально — обвинение в отмывании денег сняли. Если будет доказано оставшееся обвинение в лидерстве в мафии, Ониани может грозить до четырех лет тюрьмы.

Ранее МВД показало, как проходила экстрадиция «криминального генерала» Тариела Ониани (Таро) из России в Испанию.

Коротко

Тариел Ониани (Таро) — криминальный деятель и предприниматель грузинского происхождения, «вор в законе». Таро в преступной среде неоднократно подозревали к причастности к покушениям на криминальных авторитетов — на Деда Хасана и Япончика, однако официальных обвинений в связи с данными инцидентами вору в законе силовиками никогда не предъявлялось.

Лишен российского гражданства.

Тюрьма-свобода-тюрьма

В июле 2010 года Хамовнический суд Москвы признал Тариела Ониани виновным в похищении человека и вымогательстве, он получил 10 лет тюрьмы. Таро должен был выйти на свободу 9 апреля.

Но его тут же задержали вновь, для того, чтобы принять решение о его дальнейшей судьбе. «Вектор судьбы» оказался направлен на Испанию.

Тюрьма. Анна Зайкова.

Чемодан , вокзал

Ранее сообщалось, что «воры в законе» начали спешно уезжать из РФ — это связано с подписанием президентом РФ Владимиром Путиным закона, который вводит ответственность за занятие высшего положения в иерархии преступной группировки.