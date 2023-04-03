3 апреля
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Происшествия

Легковушка попала под приближающийся поезд в Алтайском крае — погиб водитель

Пригородный поезд столкнулся с легковым автомобилем, выехавшим на железнодорожные пути в Алтайском крае 2 апреля. Погиб водитель автомобиля. Об этом сообщает региональный Минтранс.

Смертельное ДТП на железнодорожных путях
Смертельное ДТП на железнодорожных путях
Инцидент Барнаул

ДТП произошло в 10:17 на железнодорожном переезде 309 км перегона Алейская — Топчиха Западно-Сибирской магистрали.

Водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожные пути перед движущимся поездом. Машинист начал экстренно тормозить, но расстояние было слишком мало, и столкновения не удалось избежать.

По предварительной информации, в результате ДТП погиб водитель автомобиля.

Пригородный поезд № 7016 «Просторы Алтая» Рубцовск — Барнаул задержался на 17 минут.

«На месте происшествия работают представители ГИБДД Алтайского края и Алтайского отделения Западно-Сибирской железной дороги», — сообщили в ведомстве.

Ранее столкнулись пассажирский микроавтобус и автомобиль «Нива» во Власихе.

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