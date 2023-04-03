ДТП произошло в 10:17 на железнодорожном переезде 309 км перегона Алейская — Топчиха Западно-Сибирской магистрали.
Водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожные пути перед движущимся поездом. Машинист начал экстренно тормозить, но расстояние было слишком мало, и столкновения не удалось избежать.
По предварительной информации, в результате ДТП погиб водитель автомобиля.
Пригородный поезд № 7016 «Просторы Алтая» Рубцовск — Барнаул задержался на 17 минут.
«На месте происшествия работают представители ГИБДД Алтайского края и Алтайского отделения Западно-Сибирской железной дороги», — сообщили в ведомстве.
Ранее столкнулись пассажирский микроавтобус и автомобиль «Нива» во Власихе.