Легковушка разбилась всмятку от удара об грузовик в Барнауле

ДТП произошло в районе дома 12, на ул. Центральной, рассказали в городской ГИБДД.
Водитель Toyota Corolla 1978 года рождения не учел дорожные условия и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Isuzu под управлением водителя 1985 года рождения.
«В результате ДТП пострадавших нет, оформлено с материальным ущербом. Водитель автомобиля „Тойота“ отказался от прохождения медицинского свидетельствания на состояние опьянения», — добавили в Госавтоинспекции.
В отношении водителя легковушки составили административный материал.