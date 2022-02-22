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Происшествия

Легковушка разбилась всмятку от удара об грузовик в Барнауле

Вечером 21 февраля в Барнауле в Лебяжьем столкнулись Toyota Corolla и грузовик. Легковушку сильно смяло от удара, но авария обошлась без пострадавших.

ДТП в Барнауле.
ДТП в Барнауле.
vk.com/incident22

ДТП произошло в районе дома 12, на ул. Центральной, рассказали в городской ГИБДД.

Водитель Toyota Corolla 1978 года рождения не учел дорожные условия и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Isuzu под управлением водителя 1985 года рождения.

«В результате ДТП пострадавших нет, оформлено с материальным ущербом. Водитель автомобиля „Тойота“ отказался от прохождения медицинского свидетельствания на состояние опьянения», — добавили в Госавтоинспекции.

В отношении водителя легковушки составили административный материал.

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