Легковушка врезалась в грузовик в Барнауле

Из-за ДТП на месте происшествия собралась большая пробка.
Как рассказали в сообществе, приехала скорая помощь. Врачи оказывают помощь пострадавшим.
Ранее депутат Госдумы получил перелом руки в результате ДТП.
Авария произошла на Павловском тракте, пишет Telegram-канал "Инцидент Барнаул".
Из-за ДТП на месте происшествия собралась большая пробка.
Как рассказали в сообществе, приехала скорая помощь. Врачи оказывают помощь пострадавшим.
Ранее депутат Госдумы получил перелом руки в результате ДТП.
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