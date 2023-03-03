Леонардо Ди Каприо допросили о деловых отношениях с мошенником

Лоу подарил Ди Каприо первое первое издание «Великого Гэтсби», а также «Оскар» Марлона Брандо.

Актер и бизнесмен находились в деловых отношениях. Это подтвердил сам ДиКаприо. Но, по его словам, он не знал ничего о мошеннических схемах делового партнера.

Джоу Лоу обвиняют в растрате средств в размере нескольких миллиардов долларов, похищенных из малайзийского государственного фонда. Предполагается, что мошенник проживает в Китае. Где скрывается последние восемь лет.

Ранее ДиКаприо отдал следователям «Оскар». Эта награда принадлежала актеру Марлону Брандо. Статуэтка, предположительно, была украдена в начале 2000-х годов, когда Брандо был еще жив. В 2012 году Red Granite Pictures, выступавшая спонсором съемок «Волка с Уолл-Стрит», через посредников купила награду на аукционе за 600 тыс. долларов.