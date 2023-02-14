14 февраля
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Жизнь

По сборам после повторного показа в кинотеатрах «Титаник» обогнал вторую часть «Аватара»

Культовая драма Джеймса Кэмерона «Титаник» после повторного, третьего показа в кинотеатрах обогнала по сборам блокбастер этого же режиссера «Аватар: Путь воды», пишет Variety.

Аватар: Путь воды
Аватар: Путь воды
Кинопоиск

«Титаник» с Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет вернулся на экране в честь 25-летия со дня релиза.

Таким образом «Титаник» вернул себе третью строчку мирового рейтинга по кассовым сборам, «Аватар: Путь воды» находится на четвертом месте.

Цифры

За неделю картина «Титаник» собрала в прокате $22,3 млн, ва вторая часть «Аватара» за девятый уикенд после премьеры добавила в копилку общих сборов еще $25,8 млн.

Лидеры

Лидирующую позицию в списке самых кассовых фильмов за всю историю кино занимает первая часть «Аватара», следом за ним расположился блокбастер «Мстители: Финал».

Ранее Ди Каприо нырнул в замерзшее озеро и вытащил оттуда двух хаски. Это случилось на съемках фильма «Не смотрите наверх». Ди Каприо уже не первый раз спасает кого-то из воды. В 2020 году актер спас мужчину, которому пришлось провести в открытом море 11 часов. Он выпал с борта круизного лайнера.

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