8 апреля
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Происшествия

7,6 лет условно получил экс-чиновник в Алтайском крае за крупную взятку

Суд вынес приговор бывшему главе комитета городского хозяйства в Заринске. Его судили за получение взятки в крупном размере.

Взятка.
Взятка.
22.мвд.рф

Речь идет о Юрии Юрченко. Суд установил, что в начале 2021 года он нарушил процедуру госзакупки в пользу одной из компаний для благоустройства городского сквера. Также экс-чиновник беспрепятственно принял работы. За это он взял 200 тыс. рублей.

Затем, летом 2021 года, аналогичным способом глава комитета заключил контракт с другой фирмой, уже на ремонт дорог.

После приемки работ он получил от предпринимателя в качестве части взятки сумму в размере 220 тыс. рублей.

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю.

Свою вину Юрченко признал. В обеспечение исполнения приговора на его имущество был наложен арест в размере более 7 млн рублей.

Суд приговорил его к 7,6 лет условно, с испытательным сроком 5 лет и штрафом 2,5 млн рублей.

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