10-летний мальчик попал под машину на пешеходном переходе в Сибири

Происшествие произошло в пятницу, 5 августа, на улице Старое шоссе в Новосибирске, сообщает портал ndn.info со ссылкой на пресс-службу ГИБДД.

Водитель 1989 г.р. на отечественной легковушке Lada Priora сбил мальчика 9−10 лет, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Мальчика доставили в больницу.

«В 16:35 водитель следовал по улице Подъемная с правым поворотом на улицу Старое шоссе, и в пути следования у дома № 74 по улице Старое шоссе не предоставил преимущество пешеходу», — сообщает пресс-служба ГИБДД.

Состояние пострадавшего мальчика уточняется. Детали столкновения выясняются.

Ранее водитель автомобиля погиб после столкновения с медведем на сибирской трассе.