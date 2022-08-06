10-летний мальчик попал под машину на пешеходном переходе в Сибири

Водитель 1989 г.р. на отечественной легковушке Lada Priora сбил мальчика 9−10 лет, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Мальчика доставили в больницу.
«В 16:35 водитель следовал по улице Подъемная с правым поворотом на улицу Старое шоссе, и в пути следования у дома № 74 по улице Старое шоссе не предоставил преимущество пешеходу», — сообщает пресс-служба ГИБДД.
Состояние пострадавшего мальчика уточняется. Детали столкновения выясняются.
Ранее водитель автомобиля погиб после столкновения с медведем на сибирской трассе.