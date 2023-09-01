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Происшествия

Личность неопознанного захватчика школы в Беслане установили спустя 19 лет

Неопознанный террорист идентифицирован спустя 19 лет, пишут "Известия". Он был одним из захватчиков школы №1 в Беслане.

Город ангелов в Беслане.
Город ангелов в Беслане.
wikimedia.org

Это Асланбек Парчиев, уроженец Ингушетии.

Следователи тогда установили его личность, допросили родственников, но террориста не опознали.

Генетический материал взяли у сестры террориста и установили родство. Близкие не видели Парчиева с 2003 года. Однако не объявили его в розыск, когда он перестал выходить на связь, указывает Газета.Ru.

Но в этом году в Следком поступила информация о совпадении отпечатков пальцев неизвестного захватчика с номером 11.

Что произошло

1 сентября 2004 года террористы захватили школу.

Более 50 часов до штурма школы 3 сентября заложники находились в плену. 51 час 50 минут — столько времени провели в захваченном террористами спортзале заложники. Их было 1116 человек.

Общее количество погибших и умерших от ран составило 334 человека, из которых 186 — дети. 10 спецназовцев погибли при штурме здания школы, двое сотрудников МЧС расстреляны при попытке эвакуации убитых в первый день заложников-мужчин.

810 человек получили ранения из числа заложников, сотрудников спецназа ФСБ, МЧС, МВД и военнослужащих внутренних войск.

Инвалидами стали 126 бывших заложников, из которых 70 — дети, многие из них до сих пор нуждаются в реабилитации.

Кладбище, где похоронили жертв трагедии, назвали «Городом ангелов». Рядом разбили Парк ангелов…

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