Ликвидатор. Чиновник приказал закопать свалку и стал «уголовником»

Полицейские вменяют главе одного из округов Оренбурга статью УК РФ о превышении должностных полномочий, пишет Lenta.ru.
Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции установили, что глава округа дал указание подчиненным захоронить отходы мусора под землей.
Таким образом он пытался создать видимость ликвидации несанкционированной свалки вблизи жилмассива.
По предварительным подсчетам, ущерб от действий чиновника превышает 2,7 млн рублей.
Ранее сообщалось, как городская свалка загорелась в Бийске.