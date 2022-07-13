13 июля
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Происшествия

Ликвидатор. Чиновник приказал закопать свалку и стал «уголовником»

Российский чиновник приказал закопать свалку и стал фигурантом уголовного дела.

Свалка.
Свалка.
Pixabay.com

Полицейские вменяют главе одного из округов Оренбурга статью УК РФ о превышении должностных полномочий, пишет Lenta.ru.

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции установили, что глава округа дал указание подчиненным захоронить отходы мусора под землей.

Таким образом он пытался создать видимость ликвидации несанкционированной свалки вблизи жилмассива.

По предварительным подсчетам, ущерб от действий чиновника превышает 2,7 млн рублей.

Ранее сообщалось, как городская свалка загорелась в Бийске.

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