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Происшествия

Люди погибли при обрушении на фабрике в Норильске. Губернатор взял дело под личный контроль

В Красноярском крае возбудили уголовное дело по факту обрушения технического корпуса Норильской обогатительной фабрики, сообщает региональный СК.

Обрушение на обогатительной фабрике. Норильск.
Обрушение на обогатительной фабрике. Норильск.
24.mchs.gov.ru.

ЧП произошло 20 февраля 2021 года около 4 часов утра. На фабрике «Медвежий ручей» частично обрушилась галерея дробильного цеха — на площади порядка 1 тыс. кв. метров.

«Шесть сотрудников, попавших под обрушение, обнаружены и извлечены из-под завалов, с ними работают врачи. Поиск остальных людей продолжается. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа», — рассказали в ведомстве.

Один из пострадавших работников фабрики скончался в машине скорой помощи. По последним данным, погибли как минимум два человека.

Уголовное дело возбудили по признакам «нарушения правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Как сообщает красноярское МЧС, для поиска возможных пострадавших и разбора конструкций привлечены 195 человек и 57 единиц техники.

«Ликвидация аварии в Норильске находится на контроле у губернатора. Александр Усс поручил докладывать ему о ходе спасательной операции. Также по поручению губернатора к ликвидации аварии подключились силы и средства аварийно-спасательного отряда ГО и ЧС Таймырского муниципального района», — рассказал РИА «Новости» пресс-секретарь главы региона.

Региональная прокуратура сообщила о проверке — для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц по факту «нарушения правил безопасности при ведении строительных или иных работ».

«С целью установления причин и обстоятельств произошедшего, координации деятельности спасательных служб и правоохранительных органов на место происшествия выехал прокурор Норильска», — добавили в надзорном ведомстве.


Примечательно, что менее чем за сутки до ЧП губернатор Усс опубликовал в своем Instagram интересную запись, касающуюся Норильска.

«В истории Красноярского края появляется новый знаковый день. И прежде всего он станет знаковым для жителей Норильска», — отметил глава региона.

Напомним, Усс оказался одним из четырех сибирских губернаторов, которые могут уйти в отставку до сентября 2021 года. В Кремле ему не могут простить лесные пожары летом 2019 года и разлив топлива в Норильске весной 2020 года.

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