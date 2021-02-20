Люди погибли при обрушении на фабрике в Норильске. Губернатор взял дело под личный контроль

В Красноярском крае возбудили уголовное дело по факту обрушения технического корпуса Норильской обогатительной фабрики, сообщает региональный СК.

ЧП произошло 20 февраля 2021 года около 4 часов утра. На фабрике «Медвежий ручей» частично обрушилась галерея дробильного цеха — на площади порядка 1 тыс. кв. метров.

«Шесть сотрудников, попавших под обрушение, обнаружены и извлечены из-под завалов, с ними работают врачи. Поиск остальных людей продолжается. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа», — рассказали в ведомстве.

Один из пострадавших работников фабрики скончался в машине скорой помощи. По последним данным, погибли как минимум два человека.

Уголовное дело возбудили по признакам «нарушения правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Как сообщает красноярское МЧС, для поиска возможных пострадавших и разбора конструкций привлечены 195 человек и 57 единиц техники.

«Ликвидация аварии в Норильске находится на контроле у губернатора. Александр Усс поручил докладывать ему о ходе спасательной операции. Также по поручению губернатора к ликвидации аварии подключились силы и средства аварийно-спасательного отряда ГО и ЧС Таймырского муниципального района», — рассказал РИА «Новости» пресс-секретарь главы региона.

Региональная прокуратура сообщила о проверке — для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц по факту «нарушения правил безопасности при ведении строительных или иных работ».

«С целью установления причин и обстоятельств произошедшего, координации деятельности спасательных служб и правоохранительных органов на место происшествия выехал прокурор Норильска», — добавили в надзорном ведомстве.



Примечательно, что менее чем за сутки до ЧП губернатор Усс опубликовал в своем Instagram интересную запись, касающуюся Норильска.

«В истории Красноярского края появляется новый знаковый день. И прежде всего он станет знаковым для жителей Норильска», — отметил глава региона.

Напомним, Усс оказался одним из четырех сибирских губернаторов, которые могут уйти в отставку до сентября 2021 года. В Кремле ему не могут простить лесные пожары летом 2019 года и разлив топлива в Норильске весной 2020 года.