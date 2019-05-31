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Происшествия

Малайзия требует больше доказательств вины России в авиакатастрофе Boeing над Донбассом

Правительство Малайзии начало требовать убедительные доказательства того, что именно Россия несет ответственность за уничтожение пассажирского авиалайнера Boeing 777 рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines в 2014 году в небе над Донбассом, сообщает местное издание Malay Mail.

Самолет в небе.
Самолет в небе.
СС0

Премьер-министр страны Махатхир Мохамад сказал, что Малайзия одобрила отчет о расследовании в Нидерландах — однако, только до того момента, где говорится о том, что ракета, которая уничтожила авиалайнер, принадлежала России.

«Они обвиняют Россию, но где доказательства? Мы знаем, что ракета, сбившая самолет, — это ракета российского типа, но она также может быть изготовлена на Украине», — заявил премьер.

Он потребовал привлечения Малайзии к расследованию и изучению «черного ящика» уничтоженного самолета, пишет bfm.ru. И аргументировал это тем, что на борту самолета были граждане Малайзии, да и сам авиалайнер принадлежал малайзийской авиакомпании.

«Мы не знаем, почему мы исключены из исследования, но с самого начала мы видим в нем слишком много политики», — подчеркнул премьер.

Ранее Евросовет призвал Россию признать ответственность за сбитый Boeing.

«Евросовет подтверждает полную поддержку резолюции СБ ООН 2166, касающуюся сбитого рейса МН17. Он призывает Российскую Федерацию признать ответственность и в полной мере сотрудничать с прилагаемыми усилиями по установлению истины, справедливости и ответственности», — говорится в документе.

Авиакатастрофа с MH17 произошла 17 июля 2014 года. Самолет выполнял рейс Амстердам—Куала-Лумпур и был сбит, как сообщают СМИ, из ЗРК «Бук».

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