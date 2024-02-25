Мальчик выпал с четвертого этажа, потому что хотел погулять

В Москве 10-летний ребенок выпал из окна, пока мамы не было дома, сообщает Shot .

Мама ушла в магазин и оставила мальчика с братом и больным дедушкой.

Ребенок захотел погулять, но дверь была заперта. Он попробовал выбраться через балкон, не удержался и упал.

Мальчик приземлился в сугроб и остался жив. После он поднялся в квартиру, позвонил маме и дождался ее прихода. Женщина вызвала скорую помощь.

Ребенка госпитализировали с переломом ребер и ушибом брюшной стенки.

С семьей проведут беседу сотрудники ПДН.

Ранее в Алтайском крае из окна общежития выпрыгнул студент.

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