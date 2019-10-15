Мама убитой в Саратове школьницы записала видеообращение

«Для нас всех эта ситуация оказалась очень скорбной, однако нам всем нужно держаться друг друга, — говорит мать погибшей школьницы. — Из всей этой истории я сделала вывод о том, что Саратов оказался городом с необычайно добрыми, сильными и надежными людьми. Я могу положиться на каждого участника поисков, обнять и сказать каждому: «Ты был важен, ты был рядом».
«Я готова поблагодарить весь Саратов, всю страну, нам звонили люди из других городов, подбадривали. Это невозможно выразить словами. Не дай Бог, чтобы это где-то повторилось, такого я бы не пожелала даже врагу», — добавила женщина.
Ранее в связи с резонансным убийством девятилетней девочки депутаты Госдумы высказались за отмену моратория на смертную казнь.
Лиза Киселева ушла из дома в школу 9 октября, однако до учебного заведения не дошла. Сутки тысячи горожан искали ребёнка. Тело Лизы в гаражах обнаружили волонтеры поисковой службы «Лиза Алерт».