29 августа
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Происшествия

Mash Siberia: В Кузбассе вместе с 14-летней девочкой пропал предположительный 38-летний любовник

Telegram-канал Mash Siberia узнал новые подробности исчезновения 14-летней девочки в Кемеровской области. Вместе с ней пропал 38-летний мужчина. Соседи говорят, что он был ее любовником.

Насилие. Страх.
Насилие. Страх.
https://unsplash.com/

Источник сообщал ранее, что соседи характеризуют семью девочки, как неблагополучную. Мать постоянно выпивает и водит в дом различных мужчин. Ранее одного из них обвиняли в насилии над подростком.

Теперь же соседи рассказывают, что 38-летний мужчина влюбился в девочку. Мать была не против таких отношений и считала, что у дочери все взаимно.

Сам мужчина родом из соседнего поселка и уже женат, месяц назад стал папой пятого ребенка. Однако из-за новой возлюбленной бросил семью и переехал в дом к двум женщинам.

Жена мужчины подала на развод и, по словам местных жителей, сообщила о его связи с ребенком полиции.ПНД запросили у девочки справку от гинеколога и требовали предоставить ее до 25 августа. В этот день подросток пропала вместе с мужчиной.

По факту произошедшего начата проверка. При этом ранее сообщений о совершении противоправных действий в отношении девочки не поступало.

Напоминаем, что девочка ушла из дома в разъезде Новый Исток Промышленного района. С тех пор она так и не объявилась. Приметы пропавшей: рост 150-160 см, среднего телосложения, волосы темные, глаза карие.

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