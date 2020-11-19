Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
19 ноября -10°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

Маслодел, аппаратчик и водитель молоковоза украли 140 кг алтайского сливочного масла

На одном из алтайских предприятий пропало семь коробок сливочного масла. Сотрудник службы безопасности компании обратился в полицию, и подозреваемых уже нашли.

Сливочное масло.
Сливочное масло.
pixabay.com

Полицейские узнали, что со склада исчезли коробки с маслом по 20 кг каждая. Ущерб составил порядка 60 тыс. рублей, сообщили в ГУ МВД по региону.

Злоумышленники оказались сотрудниками этого же предприятия. Маслодел, аппаратчик и водитель молоковоза воспользовались служебным положением и удобным моментом, чтобы тайно похитить продукцию.

Задержанные в содеянном признались. На них завели уголовное дело.

Ранее коммерческий директор двух компаний в Алтайском крае отправляла в школы и детсады фальсификаты вместо сливочного масла. Ущерб от ее действий составил более 47 млн рублей.

В сентябре полицейские задержали подозреваемого в угоне автомобиля с продуктами. В фургоне лежали колбасы, сыры, масло и другие продукты. Сотрудники полиции нашли машину, однако «деликатесов» внутри уже не было.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость