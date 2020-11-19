Маслодел, аппаратчик и водитель молоковоза украли 140 кг алтайского сливочного масла

На одном из алтайских предприятий пропало семь коробок сливочного масла. Сотрудник службы безопасности компании обратился в полицию, и подозреваемых уже нашли.

Полицейские узнали, что со склада исчезли коробки с маслом по 20 кг каждая. Ущерб составил порядка 60 тыс. рублей, сообщили в ГУ МВД по региону.

Злоумышленники оказались сотрудниками этого же предприятия. Маслодел, аппаратчик и водитель молоковоза воспользовались служебным положением и удобным моментом, чтобы тайно похитить продукцию.

Задержанные в содеянном признались. На них завели уголовное дело.

Ранее коммерческий директор двух компаний в Алтайском крае отправляла в школы и детсады фальсификаты вместо сливочного масла. Ущерб от ее действий составил более 47 млн рублей.

В сентябре полицейские задержали подозреваемого в угоне автомобиля с продуктами. В фургоне лежали колбасы, сыры, масло и другие продукты. Сотрудники полиции нашли машину, однако «деликатесов» внутри уже не было.