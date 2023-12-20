Массовое ДТП произошло на шоссе Ленточный бор

Пострадали более трех машин. На дороге виден лед, который, возможно, стал причиной происшествия.
Подробности аварии неизвестны.
Ранее в Барнауле люди пострадали в жестком ДТП с тремя автомобилями.
Движение по трассе затруднено, сообщает "Инцидент Барнаул".
Пострадали более трех машин. На дороге виден лед, который, возможно, стал причиной происшествия.
Подробности аварии неизвестны.
Ранее в Барнауле люди пострадали в жестком ДТП с тремя автомобилями.
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