Мать барнаульца Михаила Поспелова считает: сына заставили признаться в громком убийстве

Мать Михаила Поспелова считает, что он не мог убить барнаульца Михаила Седова . Она уверена: сына заставили дать признательные показания, хотя он физически не мог оказаться на месте преступления, не нуждался в деньгах и боится вида крови, пишет « Комсомольская правда ».

В интервью изданию Юлия Иванова, мать обвиняемого Михаила Поспелова, рассказала, что ее сын рос положительным ребенком. Он хотел стать летчиком, но не смог по состоянию здоровья. Отслужив в армии, выучился на автосварщика и автомеханика, женился и работал, получая в среднем около 40 тысяч рублей в месяц, заботился о ее приемных детях.

По ее словам, в день убийства Михаила Седова 2 октября ее сын вел себя также, как всегда: был спокоен и заботлив. Он уехал от нее в 22.30, в 22.45 его авто попало на камеру видеонаблюдения. В это время Михаил Седов был еще жив, говорит она, ссылаясь на данные протоколов. Через полчаса после отъезда сына она позвонила ему, он собирался спать.

Сначала Поспелов проходил свидетелем по делу Седова, потому что видел машину потерпевшего и человека рядом с ней, который попросил помочь завести ее. Задержали его через 20 дней. По словам матери, следователи требовали с него признательного показания. В том числе приводили его супругу, которую также подозревали в похищении. Иванова утверждает, что настроить сына признаться рекомендовали и ей.

Юлия Иванова,

мать Михаила Поспелова:

У них было указание: найти убийцу в течение 10 дней. А так как больше никого не нашли, решили посадить моего сына. За его явку мне обещали посадить его в Новоалтайске, и свидания давать в неограниченном количестве.

Сейчас судебное разбирательство о жестоком убийстве отца двух детей Михаила Седова близится к концу: присяжные уже вынесли свой вердикт. Судьи посчитали Михаила Поспелова и Евгения Кочергина виновными. Им грозит длительное лишение свободы.

После решения присяжных в краевом СКР рассказали, что в машине Поспелова отсутствовала обшивка на потолке, а внутри нашли кровь Седова. Но адвокат Елена Жмаева опровергает этот факт. Адвокаты семьи настроены оптимистично и говорят, что юридически у судьи есть право пойти вразрез с решением присяжных и вынести оправдательный приговор.