5 июня
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Происшествия

Мать с двумя маленькими сыновьями погибла в пожаре в Новоалтайске

Пожар вспыхнул в частном доме в Новоалтайске 4 июня. В огне погибли хозяйка дома и ее двое маленьких сыновей. Об этом сообщает пресс-служба регионального следкома.

Пожар в Новоалтайске
Пожар в Новоалтайске
СУ СК России по Алтайскому краю

По данным следствия, пожар произошел в частном доме вечером 4 июня в Новоалтайске. После тушения спасатели обнаружили тела трех человек: женщины - хозяйки дома и двух ее сыновей 4 и 9 лет.

На месте происшествия работают следователи и устанавливают обстоятельства произошедшего.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - сообщают в ведомстве.

Ранее другая трагедия произошла в селе Вавилон Алейского района 3 июня. Двое детей погибли в пожаре в частном жилом доме. Их мать успела вынести из огня третьего, грудного ребенка.

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