Мать с двумя маленькими сыновьями погибла в пожаре в Новоалтайске

По данным следствия, пожар произошел в частном доме вечером 4 июня в Новоалтайске. После тушения спасатели обнаружили тела трех человек: женщины - хозяйки дома и двух ее сыновей 4 и 9 лет.
На месте происшествия работают следователи и устанавливают обстоятельства произошедшего.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - сообщают в ведомстве.
Ранее другая трагедия произошла в селе Вавилон Алейского района 3 июня. Двое детей погибли в пожаре в частном жилом доме. Их мать успела вынести из огня третьего, грудного ребенка.