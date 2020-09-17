Мать зарезанных и изнасилованных девочек из Сибири знала о криминальном прошлом «нового отчима»

Жительница Омска Валентина, детей которой накануне зверски изнасиловал и убил сожитель, рассказала о жизни с новым возлюбленным, ради которого она переехала в Ярославскую область, пишет Om1.ru .

Напомним, 15 сентября в Рыбинске обнаружили тела двух сестер — 13 и 8 лет. Девочки вместе с матерью в начале августа — месяц назад — приехали к 41-летнему Виталию Молчанову.

С мужчиной, который ранее отсидел за убийство и изнасилование, Валентина познакомилась в интернете. После продолжительной переписки он предложил переехать к нему.

Примечательно, что женщина знала о криминальном прошлом Молчанова — он сам ей признался во время общения в соцсетях, что отсидел за убийство.

«О том, что одна из его статей „Изнасилование“, он скрыл», — отмечает издание.

Кроме того, по информации источника издания, ранее на Молчанова возбуждали уголовное дело еще и за «надругательство над телами умерших».

Подозреваемого в убийстве детей разыскивают в Ярославской области. om1.ru

Сейчас Валентина уверяет следователей, что Молчанов всегда был хорошим — давал ей деньги и баловал детей. Также они занимались бегом и строили большие планы на жизнь.

Мужчина работал опрессовщиком кабелей на местном предприятии, а Валентина после переезда устроилась медсестрой в местной больнице. Ее работа предполагает продолжительные смены — в это время и произошло чудовищное убийство.

«14 сентября работала в ночную смену. Вечером позвонила домой узнать, как дела у девочек. Молчанов сказал, что все в порядке: старшая уже пришла домой и спит, а младшая играет на планшете», — передает издание часть показаний женщины.

Вернувшись с работы спустя 1,5 суток Валентина обнаружила дочерей мертвыми со множественными ножевыми ранениями.

Как выяснилось позже, детей также жестоко изнасиловали перед смертью. В этот день «новый отчим» выпил около трех бутылок коньячного напитка.

Кровь. Нож. Убийство СС0

«К уголовному делу, возбужденному по „убийству двух и более лиц“, добавили еще одно — совершение сексуального насилия в отношении детей», — отметили в СК.

Молчанова объявили в федеральный розыск. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение оперативно докладывать о всех принимаемых мерах к поимке преступника.

Следователи выяснили, что перед убийством мужчина снял с банковских счетов все деньги. Это подтверждает, что к преступлению он готовился заранее. По обоим статьям ему грозит до 20 лет лишения свободы, а также, как вариант, пожизненное заключение.

По данным НГС55, родной отец убитых девочек — полицейский, закончил академию МВД. В Новосибирской области работал начальником ИВС и начальником уголовного розыска. У разведенной семьи остался старший сын.

Ранее в Новосибирской области влюбленные ради развлечения шнурком убили пожилого таксиста, утопили тело в озере и сожгли его машину.