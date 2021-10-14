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Происшествия

Медведь разорвал несколько собак и держал в страхе жителей сибирского села

Сотрудник полиции в Красноярском крае обезвредил медведя, представлявшего опасность для жителей села Богучаны.

Медведь.
Медведь.
открытые источники (CC0)

Хищник несколько дней держал в страхе жителей села, пробирался в огороды и дворы частных домов, разорвал нескольких собак.

Охотнадзором было принято решение о вынужденном отстреле медведя, сообщает «Интерфакс». Полицейскими было организовано патрулирование улиц, где был замечен хищник.

Медведь был застрелен одним из сотрудников полиции.

Ранее медведь напал на грибника в лесу в Мариинском районе Кемеровской области. Сотрудники полиции и МЧС нашли в лесу тело грибника с травмами, причиненными диким зверем.

Во время осмотра места происшествия полицейские неоднократно применяли табельное оружие для отпугивания медведя, ходившего неподалеку.

Ранее в Красноярском крае участковый застрелил медведя.

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