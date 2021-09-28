Медвежонок бродил по тувинской столице, но при виде спасателей быстро убежал от преследования

Зверя заметили на улицах микрорайона «Правобережный», —он перебежал через дорогу, пытался проникнуть на территорию административного здания, сообщает «Интерфакс».
На место происшествия выехали две единицы техники и шесть спасателей. Однако медвежонка поймать не удалось, пострадавших нет.
Медведи не первый раз заходят к объектам инфраструктуры в Туве.
Так, на базе у озера Чагытай медведь устроил беспорядок. Еще на одного косолапого жаловались чабаны. Все инциденты обошлись без ранений и жертв.
Между тем медведи стали выходить к людям в Сибири. Ранее медведь задрал грибника в Кузбассе. Сотрудники полиции и МЧС нашли в лесу тело грибника с травмами, причиненными диким зверем.