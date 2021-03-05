Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
5 марта -4°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

Мэр поручил срочно проверить все трамваи после того, как вагон протаранил девять машин

Мэр Иркутска Руслан Болотов после массового ДТП поручил проверить весь подвижной состав местного «Горэлектротранса», сообщает мэрия.

Трамвай. ДТП. Иркутск.
Трамвай. ДТП. Иркутск.
t.me/irkgt.

Инцидент произошел утром 5 марта. Водитель заметил неисправность с тормозами и высадил пассажиров, а сам поехал в депо.

Однако при спуске на крутой улице трамвай понесло. В итоге, как уточнили в СК, электротранспорт протаранил девять автомобилей.

«Начата доследственная проверка по признакам „оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности“ <…> На месте работают следователи и сотрудники полиции. Будет изучена необходимая техническая документация общественного транспортного средства, а также медосмотр вагоновожатого. Выясняются все обстоятельства», — рассказали в ведомстве.

Медицинская помощь потребовалась одному пострадавшему. Характер травм не уточняют.


После ДТП иркутский мэр Болотов поручил проверить весь подвижной состав муниципального предприятия.

«У трамваев несколько видов торможения. Почему не сработал ни один, необходимо выяснить специалистам», — отметил первый замглавы города Антон Красноштанов.

По его словам, Болотов поручил проработать вопрос компенсации пострадавшим — несмотря на то, что убытки водителям возместит страховая компания.

Как отмечает Telegram-канал «Иркутский транспорт», трамвай за день до ДТП имел проблемы с тормозной системой: «Проведут проверку того, почему вагон с заявкой вышел на линию».

Ранее жители Бийска оценили видео с двумя авариями: «внезапная встреча с трамваем» и «самое тупое ДТП».

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость