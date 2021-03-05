Мэр поручил срочно проверить все трамваи после того, как вагон протаранил девять машин

Мэр Иркутска Руслан Болотов после массового ДТП поручил проверить весь подвижной состав местного «Горэлектротранса», сообщает мэрия.

Инцидент произошел утром 5 марта. Водитель заметил неисправность с тормозами и высадил пассажиров, а сам поехал в депо.

Однако при спуске на крутой улице трамвай понесло. В итоге, как уточнили в СК, электротранспорт протаранил девять автомобилей.

«Начата доследственная проверка по признакам „оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности“ <…> На месте работают следователи и сотрудники полиции. Будет изучена необходимая техническая документация общественного транспортного средства, а также медосмотр вагоновожатого. Выясняются все обстоятельства», — рассказали в ведомстве.

Медицинская помощь потребовалась одному пострадавшему. Характер травм не уточняют.



После ДТП иркутский мэр Болотов поручил проверить весь подвижной состав муниципального предприятия.

«У трамваев несколько видов торможения. Почему не сработал ни один, необходимо выяснить специалистам», — отметил первый замглавы города Антон Красноштанов.

По его словам, Болотов поручил проработать вопрос компенсации пострадавшим — несмотря на то, что убытки водителям возместит страховая компания.

Как отмечает Telegram-канал «Иркутский транспорт», трамвай за день до ДТП имел проблемы с тормозной системой: «Проведут проверку того, почему вагон с заявкой вышел на линию».

Ранее жители Бийска оценили видео с двумя авариями: «внезапная встреча с трамваем» и «самое тупое ДТП».