Мэра российского города нашли мертвым

2 июня мэра подмосковной Коломны Дениса Лебедева нашли мертвым в собственной квартире. В качестве причины смерти рассматривается суицид.

46-летний градоначальник скончался от огнестрельного ранения.

Криминалисты и следователи осмотрели место происшествия. Заведено уголовное дело о доведении до самоубийства, сообщил СУ СКР по Московской области.

Незадолго до смерти к чиновнику приходил гость, отметил MK.RU со ссылкой на источник. Записки обнаружено не было.

Лебедев возглавлял Коломенский городской округ с 2017 года.

Страницы в соцсетях Лебедева активно обновлялись. Последняя запись в Facebook от 1 июля рассказывает о старинной усадьбе, 30 июня он комментировал прямую линию с президентом, а 25 июня привился от коронавируса.