Мертвым в такси найден депутат Верховной рады

По версии следствия, парламентарию стало плохо, когда он ехал в такси.
Полякова пытались реанимировать врачи скорой помощи, но те констатировали смерть. Начато расследование в связи со смертью народного избранника, пишет Газета.Ru.
«Тело погибшего будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить причину смерти», — уточнили в пресс-службе полиции.
Также начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 («Умышленное убийство») Уголовного кодекса Украины с пометкой «Естественная смерть».
Ранее мэр города Кривой Рог Днепропетровской области Украины Константин Павлов найден мертвым у себя дома. Полиция возбудила уголовное дело об убийстве.
В полиции сообщили, что тело Павлова с ранением в районе грудной клетки нашли на веранде его дома в селе Вольное. Рядом лежало охотничье ружье.
Однопартиец Константина Павлова из «Оппозиционной платформы — За жизнь», депутат Верховной рады Вадим Рабинович уверен, что тот был убит.
В начале августа главу некоммерческой общественной организации «Белорусский дом в Украине» нашли мертвым в парке. Следователи будут проверять все версии, в том числе версию убийства.