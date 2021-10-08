Мертвым в такси найден депутат Верховной рады

В Киеве был обнаружен мертвым депутат Верховной рады Антон Поляков, исключенный из партии «Слуга народа».

По версии следствия, парламентарию стало плохо, когда он ехал в такси.

Полякова пытались реанимировать врачи скорой помощи, но те констатировали смерть. Начато расследование в связи со смертью народного избранника, пишет Газета.Ru.

«Тело погибшего будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить причину смерти», — уточнили в пресс-службе полиции.

Также начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 («Умышленное убийство») Уголовного кодекса Украины с пометкой «Естественная смерть».

Ранее мэр города Кривой Рог Днепропетровской области Украины Константин Павлов найден мертвым у себя дома. Полиция возбудила уголовное дело об убийстве.

В полиции сообщили, что тело Павлова с ранением в районе грудной клетки нашли на веранде его дома в селе Вольное. Рядом лежало охотничье ружье.

Однопартиец Константина Павлова из «Оппозиционной платформы — За жизнь», депутат Верховной рады Вадим Рабинович уверен, что тот был убит.

В начале августа главу некоммерческой общественной организации «Белорусский дом в Украине» нашли мертвым в парке. Следователи будут проверять все версии, в том числе версию убийства.