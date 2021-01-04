Междугородний автобус из Барнаула заглох под Новосибирском с 51 пассажирами

Как сообщают НГС.Новости , ночью под Новосибирском заглох автобус с 51 пассажирами и двумя водителями, ехавший по маршруту Барнаул-Томск. Автобус обнаружил экипаж ГИБДД.

Инцидент, по данным управления ГИБДД, произошел еще в ночь на 3 января на 38-м километре шоссе Р-256 под Новосибирском.

По словам водителей, движение автобуса по маршруту было невозможно из-за неисправности в проводке электросистем транспортного средства.

Незамедлительно автоинспекторы приняли меры по обеспечению безопасности автобуса и его пассажиров, вызвали транспорт технической помощи и другой автобус, — рассказали в управлении ГИБДД по Новосибирской области.

Междугородний автобус на трассе. скрин с видео , опубликованного на vk.com/incident 22

Сообщается, что 11 человек уехали в Новосибирск на такси, Остальные 40 пассажиров продолжили движение по маршруту Барнаул-Томск на подоспевшем из Новосибирска другом автобусе.

Водители грелись в патрульном автомобиле ДПС, пока не приехала спецтехника для буксировки сломавшегося автобуса.

Ранее altapress.ru рассказывал, что два большегруза из Алтайского края скатились в кювет в Кузбассе, один из них вытаскивали на сильном морозе 4 часа.

3 января экипаж ГИБДД спас пассажиров застрявшей на дороги в Калманском районе Тойоты Платц. В машине были две женщины и маленький ребенок.

А причиной вынужденной остановки иномарки, ак предположили сотрудники ГИБДД, скорее всего, стал выход из строя генератора.