Междугородний автобус из Барнаула заглох под Новосибирском с 51 пассажирами

Инцидент, по данным управления ГИБДД, произошел еще в ночь на 3 января на 38-м километре шоссе Р-256 под Новосибирском.
По словам водителей, движение автобуса по маршруту было невозможно из-за неисправности в проводке электросистем транспортного средства.
Незамедлительно автоинспекторы приняли меры по обеспечению безопасности автобуса и его пассажиров, вызвали транспорт технической помощи и другой автобус, — рассказали в управлении ГИБДД по Новосибирской области.
Сообщается, что 11 человек уехали в Новосибирск на такси, Остальные 40 пассажиров продолжили движение по маршруту Барнаул-Томск на подоспевшем из Новосибирска другом автобусе.
Водители грелись в патрульном автомобиле ДПС, пока не приехала спецтехника для буксировки сломавшегося автобуса.
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А причиной вынужденной остановки иномарки, ак предположили сотрудники ГИБДД, скорее всего, стал выход из строя генератора.