Международная группа контрабандистов попалась силовикам в Алтайском крае

В Алтайском крае вынесли приговор группе контрабандистов, которые пытались вывезти краснокнижных сапсанов за рубеж, рассказали в пресс-службе УФСБ России по Алтайскому краю.

В Алтайском крае задержали злоумышленников, которые пытались вывезти соколов сапсанов.

Трое граждан России и один уроженец Казахстана по предварительному сговору решили перевезти шесть редких соколов через госграницу, минуя пункты пропуска. Согласно оценке экспертов, одна такая птица на «черном» рынке оценивалась в сумму около 100 тысяч долларов.

Преступники держали птиц в неволе и передавали друг другу для доставки в пограничную зону Угловского района.

«В непосредственной близости от государственной границы Российской Федерации с Республикой Казахстан двое участников, в обязанности которых входила непосредственная перевозка за границу и передача заранее найденным покупателям, были задержаны пограничным нарядом ПУ ФСБ России по Алтайскому краю», — сообщили в ведомстве.

Из-за условия содержания в живых остались только две птицы.

Суда назначил одному из участников 3,5 года условно, другому 2 года и 2 месяца условно, третий получил 1 год и 5 месяцев реального заключения общего режима. Дело на последнего, главаря контрабандистов, выделили в отдельное производство.

Кроме того, в доход государства изъяли найденные у задержанных деньги — 1 тыс. долларов.

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