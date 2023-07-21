Миллиардер Игорь Кудряков умер в Москве

Мертвое тело создателя компании "Служба 77" было обнаружено в жилом помещении на Кудринской площади.

Признаков внешнего насилия не было найдено. Согласно предварительным данным, причиной смерти 63-летнего предпринимателя была онкология. У Кудрякова был диагностирован рак.

В период с начала 2000-х годов Игорь Кудряков возглавил Совет директоров компании ЗАО "Служба Семьдесят Семь", которая специализировалась на транспортировке товаров, в том числе продуктов питания, по Москве.

В 2006 году бизнесмен получил должность первого заместителя начальника Главного управления "Государственной жилищной инспекции Московской области", пишет Telegram-канал SHOT,