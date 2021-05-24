Миллионы и внедорожник. СК закончил громкое дело о взятках экс-судьи алтайского арбитража

Следственные органы закончили расследование уголовного дела в отношении бывшего судьи Арбитражного суда Алтайского края Алексея Городова. Несмотря на то, что он пытался вводить следствие в заблуждение и отрицал вину, удалось доказать причастность судьи к коррупционным преступлениям.

Городов обвиняется по нескольким пунктам статьи 290 УК РФ «Получение взятки».

В 2010 году судья за общее покровительство по делам о введении процедуры банкротства в отношении юридического лица получил в качестве взятки автомобиль Toyota Land Cruiser Prado по существенно заниженной цене от финансово заинтересованного Алексея Долгова.

Материальная выгода обвиняемого от приобретения дорогостоящего автомобиля составила 360 тыс. рублей.

Затем, действуя в интересах Долгова, с 2016 по 2017 год Городов принимал решения за взятки по 500 тыс. рублей за каждый судебный акт. Общая сумма полученных денег составила 2 млн рублей.

Взятки бывшего судьи Арбитражного суда Алтайского края. vk.com/altaikrai.sledcom

«Кроме того, в указанный период времени, за принятие решения об отказе удовлетворить заявления конкурсных управляющих по двум арбитражным делам, касающимся объекта недвижимости, Городов получил от предпринимателя через посредника взятку частями на общую сумму 2 миллиона 500 тысяч рублей, что является особо крупным размером», — сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

Преступления выявили сотрудники краевого УФСБ.

Сам экс-судья вину в содеянном отрицал, пытаясь ввести следствие в заблуждение. Благодаря показаниям многочисленных свидетелей, результатам оперативно-розыскной деятельности и проведенных экспертиз, причастность Городова к совершению коррупционных преступлений удалось доказать.

На имущество обвиняемого в размере более 10 млн рублей наложили арест. Уголовное дело отправляется в суд для рассмотрения по существу.

Алексей Городов — не первый судья Арбитражного суда Алтайского края, которого обвинили во взяточничестве при участии Алексея Долгова.

Как уже писал altapress.ru, в январе 2020 года судья Руслан Тэрри получил семь лет колонии строго режима и штраф в размере 30 млн рублей. В июле 2020 года судья Владислав Колесников был приговорен также к семи годам колонии и штрафу в 8 млн рублей. Вину он признал полностью.